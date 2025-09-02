Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Großeinsatz der Polizei in Rückholz am Montag: Was steckte dahinter

Großeinsatz im Ostallgäu

Mehrere Polizeistreifen am Montag in Rückholz im Einsatz – was steckte dahinter?

Am Montagnachmittag hat es in Rückholz im Ostallgäu einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Beamten berichten nun über die Hintergründe.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Polizeistreifen waren am Montag in Rückholz im Einsatz.
    Mehrere Polizeistreifen waren am Montag in Rückholz im Einsatz. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    In Rückholz (Kreis Ostallgäu) hat es am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Grund war nach Angaben der Beamten eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand.

    Großer Polizeieinsatz in Rückholz

    Aufgrund der beschrieben Umstände eines Zeugen fuhren mehrere Streifenfahrzeuge aus Füssen, Pfronten, Marktoberdorf sowie der Zentrale Einsatzdienst (ZED) Kempten in den kleinen Ostallgäuer Ort.

    Die Einsatzkräfte fanden die beschriebene Person schnell. Sie war unverletzt. Anschließend brachten die Beamten die Person in ein Fachkrankenhaus. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand laut Polizei nicht.

    Mehr Nachrichten aus Füssen und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden