Mehrere Polizeistreifen am Montag in Rückholz im Einsatz – was steckte dahinter?

In Rückholz (Kreis Ostallgäu) hat es am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Grund war nach Angaben der Beamten eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand.

Großer Polizeieinsatz in Rückholz

Aufgrund der beschrieben Umstände eines Zeugen fuhren mehrere Streifenfahrzeuge aus Füssen, Pfronten, Marktoberdorf sowie der Zentrale Einsatzdienst (ZED) Kempten in den kleinen Ostallgäuer Ort.

Die Einsatzkräfte fanden die beschriebene Person schnell. Sie war unverletzt. Anschließend brachten die Beamten die Person in ein Fachkrankenhaus. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand laut Polizei nicht.

