Großeinsatz am Forggensee: Einsatzkräfte vermuteten vermisstes Kind

Großeinsatz für die Wasserwacht am Forggensee am Samstagnachmittag: Am Badeplatz bei Dietringen nahe Rieden am Forggensee hatten Passanten laut Polizei ein Handtuch, Kinderschuhe und Socken gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.
Vermisstes Kind vermutet: Taucher im Forggensee
Die Wasserwacht suchte mit mehreren Booten den Uferbereich ab und setzte ein Sonargerät ein. Nachdem dieses im Wasser einen verdächtigen Umriss gezeigt hatte, tauchten Spezialisten der Wasserwacht in den Forggensee. Laut Polizei handelte es sich bei dem Fund zum Glück nur um einen harmlosen Gegenstand. Im Anschluss beendeten die Einsatzkräfte die Suchmaßnahmen, bestätigt uns ein Sprecher der Polizei.
Nach Großeinsatz am Forggensee: Polizei mahnt
Die gefundene Kinderkleidung könne jetzt beim Fundbüro der Gemeinde Rieden am Forggensee abgeholt werden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Und mahnt, keine Badesachen längere Zeit achtlos am Ufer liegen zu lassen.
Insgesamt waren am Samstag mehrere Boote der Wasserwacht, der Feuerwehr, der Polizei und die entsprechende Besatzung im Einsatz.
Ilse Aigner besucht Wasserwacht am Forggensee
Erst kürzlich besuchte Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner als BRK-Botschafterin und ehemalige Vorsitzende der Wasserwacht Bayern gemeinsam mit dem derzeitigen Landeswasserwachtvorsitzenden Thomas Huber im Juli die Füssener Wasserwacht im Weidach.
Dabei zeigte sie sich besorgt: Die vergangenen Monate seien schwierig gewesen, ob der vielen tödlichen Unfälle in bayerischen Gewässern. Zwar lege man nach wie vor großen Wert auf die Schwimmausbildung von Kindern. Allerdings rückten mittlerweile auch immer mehr die Erwachsenen in den Fokus, wie die Landtagspräsidentin erläuterte.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Forggensee im Allgäu
- Lage: Füssen im Landkreis Ostallgäu
- Größe: 15,2 Quadratkilometer, zwölf Kilometer lang und drei Kilometer breit
- Zuflüsse: Lech, Füssener Ache, Mühlberger Ache
- Abfluss: Lech
- Größere Orte in der Nähe: Schwangau, Halblech, Rieden am Forggensee, Roßhaupten
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe: Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Festspielhaus Neuschwanstein
- Besonderheiten: größter Stausee Deutschlands, größte und wichtigste Staustufe des Lechs, fünftgrößter See in Bayern
