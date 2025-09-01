Großeinsatz am Forggensee: Einsatzkräfte vermuteten vermisstes Kind

Großeinsatz für die Wasserwacht am Forggensee am Samstagnachmittag: Am Badeplatz bei Dietringen nahe Rieden am Forggensee hatten Passanten laut Polizei ein Handtuch, Kinderschuhe und Socken gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.

Vermisstes Kind vermutet: Taucher im Forggensee

Die Wasserwacht suchte mit mehreren Booten den Uferbereich ab und setzte ein Sonargerät ein. Nachdem dieses im Wasser einen verdächtigen Umriss gezeigt hatte, tauchten Spezialisten der Wasserwacht in den Forggensee. Laut Polizei handelte es sich bei dem Fund zum Glück nur um einen harmlosen Gegenstand. Im Anschluss beendeten die Einsatzkräfte die Suchmaßnahmen, bestätigt uns ein Sprecher der Polizei.

Nach Großeinsatz am Forggensee: Polizei mahnt

Die gefundene Kinderkleidung könne jetzt beim Fundbüro der Gemeinde Rieden am Forggensee abgeholt werden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Und mahnt, keine Badesachen längere Zeit achtlos am Ufer liegen zu lassen.

Insgesamt waren am Samstag mehrere Boote der Wasserwacht, der Feuerwehr, der Polizei und die entsprechende Besatzung im Einsatz.

Ilse Aigner besucht Wasserwacht am Forggensee

Erst kürzlich besuchte Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner als BRK-Botschafterin und ehemalige Vorsitzende der Wasserwacht Bayern gemeinsam mit dem derzeitigen Landeswasserwachtvorsitzenden Thomas Huber im Juli die Füssener Wasserwacht im Weidach.

Dabei zeigte sie sich besorgt: Die vergangenen Monate seien schwierig gewesen, ob der vielen tödlichen Unfälle in bayerischen Gewässern. Zwar lege man nach wie vor großen Wert auf die Schwimmausbildung von Kindern. Allerdings rückten mittlerweile auch immer mehr die Erwachsenen in den Fokus, wie die Landtagspräsidentin erläuterte.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Forggensee im Allgäu

Lage : Füssen im Landkreis Ostallgäu

Größe : 15,2 Quadratkilometer, zwölf Kilometer lang und drei Kilometer breit

Zuflüsse : Lech, Füssener Ache, Mühlberger Ache

Abfluss : Lech

Größere Orte in der Nähe : Schwangau, Halblech, Rieden am Forggensee, Roßhaupten

Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Festspielhaus Neuschwanstein

Besonderheiten : größter Stausee Deutschlands, größte und wichtigste Staustufe des Lechs, fünftgrößter See in Bayern