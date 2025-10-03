Herbstmarkt in Reutte mit vielen Besuchern aus dem Allgäu

Herrliches Wetter, gut gelaunte Menschen, ein breites Angebot: Der Herbstmarkt in Reutte entfaltete auch heuer wieder eine geradezu magnetische Wirkung.

Am Tag der Deutschen Einheit nach Reutte

Auch viele Allgäuer nutzten den Tag der Deutschen Einheit zu einem Ausflug ins Außerfern, um durch den Stadtpark zu flanieren und das breite Angebot zu genießen. Kulinarisches aus der Region (wie Speck, Wurst und Käse, aber auch Honig) war da ebenso vertreten wie Kunsthandwerk aus Ton, Holz, Wolle und Filz, Kräuterprodukte (wie Duftkissen und Sirupe) sowie Wärmendes für den Winter.

Kulinarisches Angebot kommt in Reutte gut an

Als besonders beliebt entpuppten sich indes auch die kulinarischen Angebote. In der Sonne gemütlich beieinander zu sitzen, gehört für viele offenkundig ganz einfach zu einem Herbstmarkt dazu.