Hohe Kreisumlage macht Rieden am Forggensee zu schaffen

Haushaltsberatungen

Kreisumlage sorgt für Loch im Haushalt

Rieden am Forggensee muss heuer fast 2,5 Millionen Euro Kreisumlage zahlen und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Das stellt die Gemeinde vor Probleme.
    Die Gemeinde Rieden am Forggensee muss heuer für die Kreisumslage tief in die Tasche greifen.
    Die Gemeinde Rieden am Forggensee muss heuer für die Kreisumslage tief in die Tasche greifen. Foto: Uwe Claus, Archiv

    Obwohl im Verwaltungshaushalt eine Lücke von einer halben Million Euro klafft, hat der Riedener Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den Haushalt sowie die Haushaltssatzung und die Finanzplanung bis 2028 für das laufende Jahr einstimmig verabschiedet. Grund für den Fehlbetrag ist die außergewöhnlich hohe Kreisumlage, die die Forggenseegemeinde heuer an den Landkreis Ostallgäu überweisen muss.

