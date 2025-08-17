Kreisumlage sorgt für Loch im Haushalt

Obwohl im Verwaltungshaushalt eine Lücke von einer halben Million Euro klafft, hat der Riedener Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den Haushalt sowie die Haushaltssatzung und die Finanzplanung bis 2028 für das laufende Jahr einstimmig verabschiedet. Grund für den Fehlbetrag ist die außergewöhnlich hohe Kreisumlage, die die Forggenseegemeinde heuer an den Landkreis Ostallgäu überweisen muss.

