Einbruch in Tegelbergbahn in Schwangau: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in das Bürogebäude der Tegelbergbahn eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Dort versuchten sie, einen massiven Stahltresor zu öffnen.

Hoher Sachschaden durch Einbruch in Bergbahn

Allein der Sachschaden durch den Einbruch liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Ob die Einbrecher etwas stehlen konnten, wird derzeit noch untersucht.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-0.