Hoher Sachschaden durch Einbrecher: Tegelbergbahn in Schwangau wird Ziel von Kriminellen

Polizei ermittelt

Einbruch in Tegelbergbahn in Schwangau: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

Einbrecher sind durch ein Fenster in das Bürogebäude der Tegelbergbahn in Schwangau eingestiegen. Dort machten sie sich an einem Stahltresor zu schaffen.
Von David Specht
    Die Tegelbergbahn in Schwangau war das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten stiegen in das Bürogebäude der Bahn ein. Foto: Christoph Kölle (Archivbild)

    Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in das Bürogebäude der Tegelbergbahn eingebrochen.

    Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Dort versuchten sie, einen massiven Stahltresor zu öffnen.

    Hoher Sachschaden durch Einbruch in Bergbahn

    Allein der Sachschaden durch den Einbruch liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Ob die Einbrecher etwas stehlen konnten, wird derzeit noch untersucht.

    Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-0.

