Surfer gerät auf dem Hopfensee in Seenot

Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem größeren Einsatz im Bereich des Hopfensees nahe Füssen. Ein Fußgänger hatte vom Ufer aus einen Surfer in der Mitte des Sees gesehen, der nicht mehr selbstständig ans Ufer kam und mehrfach von seinem Surfboard ins Wasser fiel.

Einsatz auf dem Hopfensee - Sturm zieht auf

Während eine Sturmfront aufzog, konnte die Wasserwacht den unverletzten Surfer schließlich erreichen und ihn ans Ufer bringen.