Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Hopfensee: Surfer gerät in Seenot - Sturm zieht auf

Einsatz am Hopfensee

Surfer gerät auf dem Hopfensee in Seenot

Auf dem Hopfensee kommt ein Surfer nicht mehr ans Ufer. Dann zieht eine Sturmfront auf. Die Wasserwacht rückt aus.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Hopfensee musste die Wasserwacht einen Surfer retten.
    Auf dem Hopfensee musste die Wasserwacht einen Surfer retten. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem größeren Einsatz im Bereich des Hopfensees nahe Füssen. Ein Fußgänger hatte vom Ufer aus einen Surfer in der Mitte des Sees gesehen, der nicht mehr selbstständig ans Ufer kam und mehrfach von seinem Surfboard ins Wasser fiel.

    Einsatz auf dem Hopfensee - Sturm zieht auf

    Während eine Sturmfront aufzog, konnte die Wasserwacht den unverletzten Surfer schließlich erreichen und ihn ans Ufer bringen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden