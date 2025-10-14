Diskussion um „Nesselwanger Hof“ Hotel „Nesselwanger Hof“ möchte zwei weitere Ferienwohnungen – aber Räte sagen Nein

Mehr Ferienwohnungen, dafür weniger Platz für das Personal: Warum der Nesselwanger Gemeinderat bei diesen Plänen des „Nesselwanger Hofs“ nicht mitgehen will.