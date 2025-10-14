Icon Menü
Hotel „Nesselwanger Hof“ möchte zwei weitere Ferienwohnungen – aber Räte sagen Nein

Mehr Ferienwohnungen, dafür weniger Platz für das Personal: Warum der Nesselwanger Gemeinderat bei diesen Plänen des „Nesselwanger Hofs“ nicht mitgehen will.
    Gegen zusätzliche Ferienwohnungen im Hotel „Nesselwanger Hof“ sprach sich jetzt der Nesselwanger Gemeinderat aus.
    Gegen zusätzliche Ferienwohnungen im Hotel „Nesselwanger Hof" sprach sich jetzt der Nesselwanger Gemeinderat aus.

    Für Verstimmung im Marktgemeinderat sorgte ein Antrag der Betreiber des Hotels „Nesselwanger Hof“ auf Änderung/Tektur des erst im Februar 2024 geänderten Bebauungsplans. Seinerzeit war die Bauleitplanung für eine andere Gestaltung und Ausführung des Nebengebäudes im sogenannten Baufeld „D“ für den Bau von zusätzlichen Personalwohnungen modifiziert worden. Im Nebengebäude sollten so 12 Ferienwohnungen und 12 Personalwohnungen möglich gemacht werden. Nun will der Bauherr aber mehr Ferienwohnungen ausweisen - was das Gremium mehrheitlich ablehnte.

