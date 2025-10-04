Auch Bruder Sonne schaut mal vorbei: Frauen spüren Franziskus Geist am Trollweiher bei Rückholz nach

Um dem Geist des heiligen Franziskus nachzuspüren, hat sich eine Gruppe von Frauen in Rückholz gemeinsam auf den Weg zu einer rund zweistündigen Wanderung auf der sogenannten Trollweiher-Runde gemacht. Diözesanreferentin Sabine Feldmann von der Frauenseelsorge der Diözese Augsburg hatte anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Sonnengesang“ zu einem ganz besonderen Nachmittag unter freiem Himmel eingeladen.
Religion und Natur
