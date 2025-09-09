Barockgitarre aus dem Jahr 1629 erweckt in Füssen die Vergangenheit

Ein wenig hatte das Ganze, nicht ganz ernst gemeint, den Hauch einer Nacht und Nebel-Aktion. Warum? Nun, Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter hatte an einem Pariser Bahnhof aus den Händen eines französischen Experten-Ehepaars für Streich- und Zupfinstrumente ein altes Musikinstrument in Empfang genommen. Von mehreren Personen „komisch angeschaut“, wie er berichtete, brachte der Rathauschef dieses dann in einer rustikalen Holzkiste in die Lechstadt Dort wurde die Barockgitarre kürzlich bei einem Vortrag im Rahmen des „Treffpunkt Geigenbau“ des Festivals „vielsaitig“ etwa 30 Besucherinnen und Besuchern näher vorgestellt.

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtmuseum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maximilian Eichstetter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis