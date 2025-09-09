Icon Menü
Im Stadtmuseum Füssen wird eine Barockgitarre aus dem Jahr 1629 vorgestellt

Historisches Instrument vorgestellt

Barockgitarre aus dem Jahr 1629 erweckt in Füssen die Vergangenheit

Im Stadtmuseum in Füssen wird eine Barockgitarre aus dem Jahr 1629 vorgestellt. Wie das seltene Instrument nach Füssen kam und wie es live klingt.
Von Alexander Berndt
    Etwas ganz Besonderes hatten Urs Langenbacher (links) und Joachim Klingenfuß kürzlich im Kolloquium für die Besucher ihres Vortrags über eine 1629 gebaute Barockgitarre parat.
    Etwas ganz Besonderes hatten Urs Langenbacher (links) und Joachim Klingenfuß kürzlich im Kolloquium für die Besucher ihres Vortrags über eine 1629 gebaute Barockgitarre parat. Foto: Alexander Berndt

    Ein wenig hatte das Ganze, nicht ganz ernst gemeint, den Hauch einer Nacht und Nebel-Aktion. Warum? Nun, Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter hatte an einem Pariser Bahnhof aus den Händen eines französischen Experten-Ehepaars für Streich- und Zupfinstrumente ein altes Musikinstrument in Empfang genommen. Von mehreren Personen „komisch angeschaut“, wie er berichtete, brachte der Rathauschef dieses dann in einer rustikalen Holzkiste in die Lechstadt Dort wurde die Barockgitarre kürzlich bei einem Vortrag im Rahmen des „Treffpunkt Geigenbau“ des Festivals „vielsaitig“ etwa 30 Besucherinnen und Besuchern näher vorgestellt.

