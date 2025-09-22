Großer Ehrungstag der Ostallgäuer Schützen

Icon vergrößern Auch diese Ostallgäuer Schützen haben in der Saison 2024/25 Erfolge erzielt. Foto: Bernhard Bartsch Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch diese Ostallgäuer Schützen haben in der Saison 2024/25 Erfolge erzielt. Foto: Bernhard Bartsch

Die erste Gauschützenmeisterin Karolin Boxhorn und ihr Team luden kürzlich alle erfolgreichen Schützen der Saison 2024/25 in ihr Schützenheim St. Hubertus Hopferau. Gleichzeitig war es an diesem Tag die letzte „Staffelstab-Übergabe“ der langjährig verdienten Amtsträger: Gausportwart Thomas Borosch übergab an Marcel Schönfeld und Rundenwettkampfleiter Joachim Brückner übergab an Markus Mitzel.

Gemeinsam überreichten sie zahlreiche Urkunden, Abzeichen und Pokale für außergewöhnliche Leistungen bei Bezirks-, Landes- und Bundeswettkämpfen sowie goldene Meisterschützenabzeichen für Mehrfach-Wettkampferfolge. Auch die Gaumeisterschafts- und Rundenwettkampfsieger der letzten Saison wurden geehrt und ausgezeichnet. Aus allen Schützenvereinen des Gaus waren etwa 70 Mitglieder an diesem Freitagabend anwesend und nahmen für alle Disziplinen bei Gewehr, Pistole und Bogen ihre Auszeichnungen entgegen.

Thomas Borosch und Joachim Brückner bedankten sich abschließend bei allen Schützenvereinen für die gute Zusammenarbeit vieler gemeinsamer Jahre und wünschten den Nachfolgern die gleiche partnerschaftliche und erfolgreiche Basis.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!