Krankenkasse wird zum neuen Jesushaus Füssen - Glaubensgemeinschaft zieht ins ehemalige AOK-Gebäude

Mit einer Krankenkasse bringen Menschen sicher vieles in Verbindung. Den Weg zu Gott durch spirituelle Erleuchtung eher nicht. In Füssen könnten Gottesdienste dennoch bald schon dort gefeiert werden, wo vor kurzem noch über so profane Dinge wie eine Kur oder Krankengeld verhandelt wurde. Denn in das ehemalige Gebäude der AOK in der Innenstadt soll bis spätestens Jahresende das Jesus Haus einziehen. Dabei handelt es sich um eine Freikirche, die den Pfingstgemeinden zuzurechnen ist. Laut Pastor Jean-Christof Nadon besuchen rund 200 Menschen im Schnitt die Sonntagsgottesdienste der Bewegung. Die bisherigen Räume im Füssener Norden seien zu klein geworden für die Gemeinschaft.

