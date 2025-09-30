Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Jesus Haus Füssen: Gemeinde zieht mit Schule der Erweckung in AOK-Gebäude

Füssen

Krankenkasse wird zum neuen Jesushaus Füssen - Glaubensgemeinschaft zieht ins ehemalige AOK-Gebäude

Wende für die Zukunft des Jesushaus Füssen: Der geplante Umzug ins Alpina-Möbelhaus Schoder ist vom Tisch. Stattdessen soll nun die AOK neue Heimat werden.
Von Benedikt Siegert
    • |
    • |
    • |
    Das Jesus Haus Füssen will bis spätestens zum Jahreswechsel in die derzeitige AOK-Niederlassung ziehen.
    Das Jesus Haus Füssen will bis spätestens zum Jahreswechsel in die derzeitige AOK-Niederlassung ziehen. Foto: Benedikt Siegert

    Mit einer Krankenkasse bringen Menschen sicher vieles in Verbindung. Den Weg zu Gott durch spirituelle Erleuchtung eher nicht. In Füssen könnten Gottesdienste dennoch bald schon dort gefeiert werden, wo vor kurzem noch über so profane Dinge wie eine Kur oder Krankengeld verhandelt wurde. Denn in das ehemalige Gebäude der AOK in der Innenstadt soll bis spätestens Jahresende das Jesus Haus einziehen. Dabei handelt es sich um eine Freikirche, die den Pfingstgemeinden zuzurechnen ist. Laut Pastor Jean-Christof Nadon besuchen rund 200 Menschen im Schnitt die Sonntagsgottesdienste der Bewegung. Die bisherigen Räume im Füssener Norden seien zu klein geworden für die Gemeinschaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden