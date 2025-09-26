Wasserwacht erhält Spenden

Große Freude bei den Wasserwacht Ortsgruppen Füssen und Weißensee: Mit einer großzügigen Spende von insgesamt 1776 Euro würdigte der Füssener Jürgen Brecht die wichtige ehrenamtliche Arbeit der beiden Ortsgruppen.

Der Spendenbetrag wurde zu gleichen Teilen aufgeteilt – jede Wasserwacht erhielt 888 Euro. „Wir bedanken uns herzlich bei Jürgen Brecht für diese wertvolle Unterstützung“, betonten Max Achatz, Vorsitzender der Wasserwacht Füssen, und Hannes Herb, stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht Weißensee.

Die Wasserwacht ist auf Spenden angewiesen, um ihr Einsatzmaterial zu warten und neue Ausrüstung anzuschaffen. Mit dieser Hilfe bleibt die Einsatzbereitschaft weiter gesichert – ob bei Rettungseinsätzen am oder im Wasser, bei Sanitätsdiensten oder in der Ausbildung der ehrenamtlichen Mitglieder.

