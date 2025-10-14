Erntedank, Kindergottesdienst und Kirchencafé

Mit einem festlichen Einzug mit Musikkapelle, Feuerwehr, Trachten-, Schützen- und Veteranenverein sowie der Erntekrone und Gemeindemitgliedern begann in der Pfarrei St. Walburga in Weißensee der Erntedankgottesdienst, der vom Kirchenchor musikalisch umrahmt wurde. Gleich zu Beginn segnete Pater Joshi den Erntedankaltar.

Dann gingen die Kinder mit Eltern ins Magnushaus, um dort einen Kindergottesdienst zu feiern. Thema war die Schöpfungsgeschichte, die die Kinder dem Text entsprechend gestaltet haben. Danach bastelten sie eine Kerze für die Kinderlesung, die bei den Sonntagsgottesdiensten während der Predigt stattfindet. Dabei kristallisierte sich heraus, dass durch das Miteinander die Gemeinschaft wachsen kann.

Zum Segen waren alle wieder in der Kirche versammelt und der Gottesdienst endete mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Miteinander wachsen“. Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zu Zopf und Getränken ins nahegelegene Pfarrheim Magnushaus eingeladen.

