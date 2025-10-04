Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Kinderkrebshilfe Königswinkel mit Spende für die kleinsten Patienten in der Kinderklinik in Kempten

Kinderkrebshilfe Königswinkel

Diese Spende hilft den kleinsten Patienten

Kinderkrebshilfe unterstützt wieder für die Kinderklinik in Kempten.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Übergabe der Kaltlichtquelle an die Kinderklinik am Klinikum Kempten (von links): Cornelius Karg (Kinderkrebshilfe-Königswinkel), Dr. Dorothea Reichle (Kinderkrebshilfe-Königswinkel) und Dr. Harald Sauer (Chefarzt Kinder- und Jugendmedizin Kempten).
    Übergabe der Kaltlichtquelle an die Kinderklinik am Klinikum Kempten (von links): Cornelius Karg (Kinderkrebshilfe-Königswinkel), Dr. Dorothea Reichle (Kinderkrebshilfe-Königswinkel) und Dr. Harald Sauer (Chefarzt Kinder- und Jugendmedizin Kempten). Foto: Florian Wurm

    Die Kinderkrebshilfe-Königswinkel hat der Intensivstation der Kinderklinik am Klinikum Kempten eine moderne Kaltlichtquelle im Wert von rund 1000 Euro gespendet. Das Gerät ist speziell für den Einsatz bei Früh- und Neugeborenen entwickelt worden und erleichtert es den Ärzten und Pflegekräften, Gefäßzugänge schnell und sicher zu finden, teilt der Klinikverbund Allgäu mit. Damit werden sowohl die Sicherheit als auch der Komfort für die kleinsten Patientinnen und Patienten spürbar erhöht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden