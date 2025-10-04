Diese Spende hilft den kleinsten Patienten

Die Kinderkrebshilfe-Königswinkel hat der Intensivstation der Kinderklinik am Klinikum Kempten eine moderne Kaltlichtquelle im Wert von rund 1000 Euro gespendet. Das Gerät ist speziell für den Einsatz bei Früh- und Neugeborenen entwickelt worden und erleichtert es den Ärzten und Pflegekräften, Gefäßzugänge schnell und sicher zu finden, teilt der Klinikverbund Allgäu mit. Damit werden sowohl die Sicherheit als auch der Komfort für die kleinsten Patientinnen und Patienten spürbar erhöht.
Kinderkrebshilfe Königswinkel
