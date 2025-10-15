Kirchenchor in der Cinque Terre

Der Kirchenchor Pfronten unternahm kürzlich einen gelungenen viertägigen Chorausflug in die malerische Region Cinque Terre an der ligurischen Küste Italiens. Das beigefügte Foto entstand vor der Kirche des hl. Martin in Portofino, wo ein spontaner Liedbeitrag für Begeisterung bei Einheimischen und Touristen sorgte. (Ulrike Lehrl)

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!