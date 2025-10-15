Icon Menü
Kirchenchor Pfronten reist in die malerische Cinque Terre

Pfronten

Kirchenchor in der Cinque Terre

Gelungener Chorausflug an die ligurische Küste
Von Ulrike Lehrl für Kirchenchor Pfronten
    Der Kirchenchor Pfronten gab in Portofino ein Ständchen.
    Der Kirchenchor Pfronten unternahm kürzlich einen gelungenen viertägigen Chorausflug in die malerische Region Cinque Terre an der ligurischen Küste Italiens. Das beigefügte Foto entstand vor der Kirche des hl. Martin in Portofino, wo ein spontaner Liedbeitrag für Begeisterung bei Einheimischen und Touristen sorgte. (Ulrike Lehrl)

