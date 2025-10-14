Kirchweihmarkt am Sonntag wieder in Füssen

Am Sonntag, 19. Oktober, lädt die Stadt Füssen von 9 bis 18 Uhr wieder zum traditionellen Kirchweihmarkt auf dem Morisse-Parkplatz ein. Der beliebte Herbstmarkt bietet auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Genüssen, handwerklichen Erzeugnissen und saisonalen Spezialitäten. Bereits ab 6 Uhr beginnen die Händler mit dem Aufbau ihrer Stände, um pünktlich um 9 Uhr für die Besucher startklar zu sein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Was beim Kirchweihmarkt in Füssen alles geboten wird

Der Kirchweihmarkt gehört zu den beliebtesten Traditionsmärkten im Füssener Jahreskalender. Zahlreiche Fieranten, Vereine und regionale Anbieter sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot. Von süßen Versuchungen über deftige Kirchweih-Schmankerl bis hin zu handgefertigten Produkten – für jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein. Auch Freunde von Handwerk und Alltagsbedarf kommen auf ihre Kosten. Besonders für Familien mit Kindern ist der Markt ein Erlebnis: Beim Schmink- und Tattoo-Stand können sich Kinder farbenfroh bemalen lassen, während Kinderaugen beim Karussell und Crêpe-Stand leuchten.

Ein Treffpunkt für die Füssener

Auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter freut sich auf den bunten Markttag: „Der Kirchweihmarkt ist nicht nur ein Stück gelebter Tradition, sondern auch ein Treffpunkt für die ganze Stadt. Er verbindet Handwerk, Genuss und Geselligkeit – und macht den Herbst in Füssen zu etwas ganz Besonderem.“