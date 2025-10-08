Füssen will sich gegen Starkregen wappnen

Der Klimawandel wird nicht nur für längere Hitzeperioden im Allgäu sorgen, sondern auch für Starkregen und Hochwasser. Daher hatte sich der Füssener Stadtrat bereits im Februar dafür ausgesprochen, ein Sturzfluten- und Starkregenkonzept für alle Ortsteile ausarbeiten zu lassen, sofern dafür Fördermittel fließen. Allerdings kam nun die Rückmeldung des Wasserwirtschaftsamtes, dass hierfür zwei getrennte Konzepte erforderlich sind. Daher beschloss das Kommunalparlament jetzt – vorbehaltlich einer Förderung –, dass in allen Füssener Ortsteilen neben der Erstellung eines integralen Konzepts zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement auch die Ausarbeitung eines integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts erfolgen soll.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis