Klimawandel: Die Stadt Füssen will sich gegen Starkregen und Hochwasser wappnen

Klimawandel im Allgäu

Füssen will sich gegen Starkregen wappnen

Der Stadtrat spricht sich für Konzepte zum Hochwasserschutz und Sturzflut-Risikomanagement aus. Auf eine Debatte über den Schutz von Bäumen hat das Gremium aber keine Lust.
Von Heinz Sturm
    |
    |
    |
    Erst ein heftiger Hagelschauer, dann massiver Starkregen: Diese Kombination sorgte im Mai 2022 dafür, dass in vielen Füssener Kellern das Wasser stand.
    Erst ein heftiger Hagelschauer, dann massiver Starkregen: Diese Kombination sorgte im Mai 2022 dafür, dass in vielen Füssener Kellern das Wasser stand. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Der Klimawandel wird nicht nur für längere Hitzeperioden im Allgäu sorgen, sondern auch für Starkregen und Hochwasser. Daher hatte sich der Füssener Stadtrat bereits im Februar dafür ausgesprochen, ein Sturzfluten- und Starkregenkonzept für alle Ortsteile ausarbeiten zu lassen, sofern dafür Fördermittel fließen. Allerdings kam nun die Rückmeldung des Wasserwirtschaftsamtes, dass hierfür zwei getrennte Konzepte erforderlich sind. Daher beschloss das Kommunalparlament jetzt – vorbehaltlich einer Förderung –, dass in allen Füssener Ortsteilen neben der Erstellung eines integralen Konzepts zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement auch die Ausarbeitung eines integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts erfolgen soll.

