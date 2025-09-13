Icon Menü
Kostenfreie Parkplätze in Füssen auch unter Urlaubern heiß begehrt: Jetzt wird Anwohnerparken eingeführt

Kostenfreie Parkplätze in Füssen heiß begehrt

Nachts Anwohnerparken in Füssen-West

Anlieger von vier Straßen sollen Sonderausweise erhalten. Warum sich die Kommunalpolitiker nicht für eine tagsüber geltende Regelung aussprechen wollen.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Kostenfreie Parkplätze in der Sonnenstraße - vergleichsweise nahe am Füssener Bahnhof und dem Stadtzentrum gelegen - sind begehrt.
    Foto: Heinz Sturm

    Wer im Füssener Westen in der Kirch-, Rudolf-, Glück- oder Sonnenstraße wohnt, tut sich mitunter schwer, einen Parkplatz zu finden. Denn der zentrumsnahe Bereich ist beliebt bei Parkplatzsuchenden. Von einer „Parkraumverdrängung zulasten der dort wohnhaften Bürgerinnen und Bürger“ war jetzt im Füssener Verkehrsausschuss die Rede. Daher war geplant, dort tagsüber Anwohnerparken mit Sonderausweisen einzuführen. Doch es kam anders.

