Nachts Anwohnerparken in Füssen-West

Wer im Füssener Westen in der Kirch-, Rudolf-, Glück- oder Sonnenstraße wohnt, tut sich mitunter schwer, einen Parkplatz zu finden. Denn der zentrumsnahe Bereich ist beliebt bei Parkplatzsuchenden. Von einer „Parkraumverdrängung zulasten der dort wohnhaften Bürgerinnen und Bürger“ war jetzt im Füssener Verkehrsausschuss die Rede. Daher war geplant, dort tagsüber Anwohnerparken mit Sonderausweisen einzuführen. Doch es kam anders.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anwohnerparken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis