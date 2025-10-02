Wochenlange Sperrung ist Geschichte: Ostallgäuer Kreisstraße wieder befahrbar – und sicherer

Die Kreisstraße OAL 1 zwischen Roßhaupten und Seeg ist nach ihrer Eröffnung vor ein paar Tagen nun auch ganz offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Rund 1,2 Millionen Euro investierte der Landkreis Ostallgäu insgesamt in die Sanierung. Erneuert wurde zum einen die Fahrbahndecke auf 5,7 Kilometern für 680.000 Euro. Die restlichen 525.000 Euro kostete allein der Ausbau einer Kurve kurz hinter dem westlichen Ortsaufgang von Roßhaupten.

