Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Kreisstraße OAL 1 wieder befahrbar: Kurve bei Roßhaupten/Ostallgäu wurde entschärft

Straßenbau

Wochenlange Sperrung ist Geschichte: Ostallgäuer Kreisstraße wieder befahrbar – und sicherer

Auf der OAL 1 zwischen Roßhaupten und Seeg fließt der Verkehr nach wochenlanger Sperrung wieder. Eine Gefahrenstelle wurde beseitigt. Ein Radweg fehlt weiterhin.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Die Kreisstraße OAL 1 zwischen Roßhaupten und Seeg wurde im Beisein von (von links) Matthias Waibel (Oberbauleiter Firma Kutter), Svenja Maisterl (Bauleitung Firma Kutter), Landrätin Maria Rita Zinnecker, Roßhauptens Bürgermeister Thomas Pihusch, Thomas Kolbinger (Sachgebietsleitung Tiefbau am Landratsamt Ostallgäu) und Dominik Helfensdörfer (Baudurchführung Tiefbau am Landratsamt) offiziell für den Verkehr freigegeben.
    Die Kreisstraße OAL 1 zwischen Roßhaupten und Seeg wurde im Beisein von (von links) Matthias Waibel (Oberbauleiter Firma Kutter), Svenja Maisterl (Bauleitung Firma Kutter), Landrätin Maria Rita Zinnecker, Roßhauptens Bürgermeister Thomas Pihusch, Thomas Kolbinger (Sachgebietsleitung Tiefbau am Landratsamt Ostallgäu) und Dominik Helfensdörfer (Baudurchführung Tiefbau am Landratsamt) offiziell für den Verkehr freigegeben. Foto: Alexandra Decker

    Die Kreisstraße OAL 1 zwischen Roßhaupten und Seeg ist nach ihrer Eröffnung vor ein paar Tagen nun auch ganz offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Rund 1,2 Millionen Euro investierte der Landkreis Ostallgäu insgesamt in die Sanierung. Erneuert wurde zum einen die Fahrbahndecke auf 5,7 Kilometern für 680.000 Euro. Die restlichen 525.000 Euro kostete allein der Ausbau einer Kurve kurz hinter dem westlichen Ortsaufgang von Roßhaupten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden