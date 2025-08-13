Kultur in stürmischen Zeiten "Leinen los!" lautet heuer das Motto der Kulturzeit Außerfern. Was der Kulturverein Huanza dafür plant

Musik, Ausstellungen, Theater und Kabarett bereichern im Spätsommer und Herbst das Geschehen im Bezirk Reutte. Ein Abend fällt dabei komplett aus dem Rahmen.