"Leinen los!" lautet heuer das Motto der Kulturzeit Außerfern. Was der Kulturverein Huanza dafür plant

„Leinen los!“ So lautet das Motto der 36. Kulturzeit der Außerferner Kulturinitiative Huanza. Laut Untertitel will man dabei „allem Wind Segel geben“. Und daher hätte es wohl für die Präsentation der 18. Programmpunkte keinen besseren Ort geben können als die MS Wilhelm, mit der man (stilecht begleitet von Freddy-Quinn-Klängen) über Heiterwanger und Plansee schipperte.
Kultur in stürmischen Zeiten
