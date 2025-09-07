„Leinen los“ für die Kulturzeit

„Leinen los!“ für die 36. Kulturzeit der Außerferner Kulturinitiative Huanza: Der Startschuss zum bunten Veranstaltungsreigen fiel am Donnerstagabend im Saal der Wirtschaftskammer Reutte mit der von Gitarrist Rene Egger mit feinen Klängen musikalisch umrahmten Vernissage der Ausstellung „Weitraum“. Fotos und Plakate von Maria Burtscher und Markus Fetz aus Lech eröffnen dabei beeindruckende Perspektiven, die nicht nur das Auge begeistern, sondern auch die Seele erreichen.
Kulturzeit im Außerfern
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden