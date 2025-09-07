Icon Menü
Kulturzeit im Außerfern: Von Sehnsucht, Freude, Staunen, Sehen, Licht iund Himmel

Kulturzeit im Außerfern

„Leinen los“ für die Kulturzeit

Im Außerfern beginnt wieder die Kulturzeit. Sehenswerte Ausstellung „Weitraum“ am Donnerstagabend in Reutte eröffnet. Wieso dieses Kunstprojekt in der Corona-Zeit wurzelt.
Von Jürgen Gerrmann
    Mit einer sehenswerten Ausstellung von Maria Burtscher und Markus Fetz aus Lech ist die Kulturzeit im Außerfern am Donnerstagabend eröffnet worden.
    Mit einer sehenswerten Ausstellung von Maria Burtscher und Markus Fetz aus Lech ist die Kulturzeit im Außerfern am Donnerstagabend eröffnet worden. Foto: Jürgen Gerrmann

    „Leinen los!“ für die 36. Kulturzeit der Außerferner Kulturinitiative Huanza: Der Startschuss zum bunten Veranstaltungsreigen fiel am Donnerstagabend im Saal der Wirtschaftskammer Reutte mit der von Gitarrist Rene Egger mit feinen Klängen musikalisch umrahmten Vernissage der Ausstellung „Weitraum“. Fotos und Plakate von Maria Burtscher und Markus Fetz aus Lech eröffnen dabei beeindruckende Perspektiven, die nicht nur das Auge begeistern, sondern auch die Seele erreichen.

