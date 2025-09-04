„Lauti“ steht jetzt für den Familienurlaub in Füssen

Füssen Tourismus und Marketing (FTM) hat eine neue Leitfigur für das Thema Familienurlaub entwickelt. Das Maskottchen Lauti, eine zum Leben erwachte Laute, soll künftig in allen Print- und Online-Medien von FTM die Familienangebote in Füssen und Umgebung kennzeichnen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es nimmt Bezug auf die Tradition Füssens im Lauten- und Geigenbau.

Füssener Autor hat ein Kinderbuch geschrieben

Erstes Printprodukt mit der neuen Leitfigur ist das Kinderbuch „Lauti und die goldene Sonne von Füssen“. Der Füssener Autor Markus Richter hat eine spannende Geschichte mit historischen Bezügen geschrieben, die als Rundgang durch die Füssener Altstadt erzählt wird und laut der Pressemitteilung von FTM-Produktmanagerin Nadine Anné liebevoll illustriert wurde. Das Lauti-Büchlein mache diesen Strang der Füssener Stadtgeschichte für Kinder direkt vor Ort erlebbar und sei in der Tourist-Information Füssen kostenfrei erhältlich, kündigt FTM-Projektleiterin Julia Knaebel an.

Auch das Füssener Stadträtsel für Familien wird angepasst

Auch das Stadträtsel für Familien und die FTM-Familienerlebniskarte haben ein neues, auf Lauti abgestimmtes Design bekommen. Außerdem sollen die Familienstadtführungen im FTM-Gästeprogramm an das neue Lauti-Kinderbuch angepasst werden.

Vorstellung in der Füssener Stadtbibliothek

Öffentlich vorstellen will FTM das Buch bei einer Lesung mit dem Autor Markus Richter im Rahmen der Leselotte-Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Füssen im Kloster St. Mang (Lechhalde 3). Dazu sind Gäste – wie auch Füssener Kinder – am Donnerstag, 11. September, um 15.30 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen. Die Lesung wird von Kamishibai-Theater begleitet und im Anschluss können die kleinen Zuhörer an einer Kinderführung zu den Lauten im Museum der Stadt Füssen teilnehmen. Der Eintritt für Lesung und Museumsführung ist frei, maximal 25 Kinder können teilnehmen. (pm)