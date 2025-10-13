Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Locker-lustige Lesung: Kult-Krimiautor Michael Kobr sorgt für Ansturm in der Stadtbücherei Vils

Lesung in Vils

Krimiautor Michael Kobr sorgt für Ansturm in der Bücherei Vils

Es muss nicht immer das Allgäu sein: Mit seinem Sidekick Stephan Winkler entführt der Kult-Krimiautor die vielen Zuhörer auf die dänische Insel Bornholm.
Von Jürgen Gerrmann
    • |
    • |
    • |
    Kult-Krimiautor Michael Kobr und sein bestens aufgelegter Siedekick Stephan Winkler bei der Lesung in Vils.
    Kult-Krimiautor Michael Kobr und sein bestens aufgelegter Siedekick Stephan Winkler bei der Lesung in Vils. Foto: Jürgen Gerrmann

    Es muss nicht immer das Allgäu sein. Und es braucht nicht unbedingt einen Kluftinger: Auch die dänische Insel Bornholm und ein Kommissar Ipsen vermögen Krimi-Fans en masse anzulocken – wie in der Stadtbücherei Vils.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden