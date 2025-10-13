Krimiautor Michael Kobr sorgt für Ansturm in der Bücherei Vils

Es muss nicht immer das Allgäu sein. Und es braucht nicht unbedingt einen Kluftinger: Auch die dänische Insel Bornholm und ein Kommissar Ipsen vermögen Krimi-Fans en masse anzulocken – wie in der Stadtbücherei Vils.
Lesung in Vils
