Königsgala, Bergfeuer und Gedenkmesse: So feiert der Königswinkel Ludwigs 180. Geburtstag

Mit einer Königsgala im Festspielhaus Neuschwanstein, einem Bergfeuer auf dem Tegelberg und einer Gedenkmesse in der Kirche St. Coloman feiert der Königswinkel den 180. Geburtstag seines Namensgebers, König Ludwigs II. von Bayern, am Montag, 25. August. An diesem Tag im Jahr 1845 wurde er im Schloss Nymphenburg in München dem bayerischen Kronprinzenpaar Maximilian und Marie als langersehnter Erbprinz geboren. Wie bereits sein Großvater entwickelte Ludwig schon sehr früh ein Interesse für die Kunst und in späteren Jahren für die Architektur. Bereits kurz nach seiner Thronbesteigung begann er zu bauen. Als Verehrer und Förderer von Richard Wagner erschuf er sich rund um die vertonten Sagenwelten des Komponisten, seine eigenen Zufluchtsorte in den Bergen.

Kunsthandwerk und live vorgetragene Songs

Bereits ab Freitag, 22. August, findet im Außengelände des Festspielhauses Füssen ein Kunsthandwerkermarkt statt. Angeboten werden unter anderem Taschen, Schmuck, Gartenskulpturen und Ledergeldbörsen mit Namensprägung, dazu Kinderkleidung und kulinarische Köstlichkeiten. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 13 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag treten Künstlerinnen und Künstler live mit Songs aus den aktuellen Musicals auf und wird ein Ticketsonderverkauf angeboten.

Auf der Panoramaterrasse des Festspielhauses beginnt am Freitag um 19 Uhr ein Abend „Musical meets Bacchus“, eine musikalisch-literarische Lesung mit Weinverkostung, mit Kai Wiegmann (Rezitation), Kathryn Wieckhorst (Sopran) und Klaus Wiegmann (Piano, Elbphilharmonie Hamburg). Im Theatersaal finden von Freitag bis Sonntag die letzten fünf Vorstellungen von „Elisabeth“ statt.

Bergfeuer und Gedenkmesse in Schwangau

Am Sonntagabend leuchtet ab 21 Uhr auf dem Tegelberg am Vorabend seines Ehrentags ein Bergfeuer zu Ehren König Ludwigs. Am Montag wird ab 18.30 Uhr in St. Coloman bei Schwangau eine musikalische Gedenkmesse mit Helene von Rechenberg gefeiert

Im Festspielhaus beginnt am Montag um 19 Uhr die Königsgala, bei der auch 20 Jahre Musical Ludwig2 gefeiert werden. Mit Janet Marie Chvatal und Marc Gremm, Kaiserin Sisi und König Ludwig II. im Musical, erwarten das Publikum Jan Ammann, Barbara Obermeier, Gerd Achilles, Bruno Grassini, Martin Markert und weiteren Überraschungsgästen. Darunter sind viele Originaldarsteller der Premierenbesetzung von 2005, die die größten Musicalhits anstimmen.

