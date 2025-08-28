Mann radelt auf der A7 durch den Füssener Grenztunnel

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Fahrradfahrer auf der A7 gestoppt. Der 50 Jahre alte Mann war durch den Grenztunnel von Österreich kommend nach Deutschland unterwegs. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.

Radfahrer auf der A7 bei Füssen: Hoher Blutalkoholwert

So stellte sich heraus, dass der Mann offenbar über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Entsprechend läuft gegen ihn jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizisten stellten zudem sicher, dass er seine Fahrt mit dem Fahrrad auf der Autobahn nicht fortsetzt.

Am Grenztunnel in Füssen kontrolliert die Polizei besonders streng. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will bundesweit die illegale Migration eindämmen und hat dafür unter anderem mehr Bundespolizisten am Grenztunnel Füssen und in Lindau eingesetzt. Allzu erfolgreich waren die Beamten in den ersten Wochen der Maßnahme aber nicht.