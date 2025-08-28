Icon Menü
Mann radelt auf der A7 durch den Füssener Grenztunnel

Zwei Promille gemessen

Mann radelt auf der A7 durch den Füssener Grenztunnel

Ein Mann wollte am Mittwoch von Österreich kommend über die A7 nach Deutschland. Er fuhr Fahrrad. Und war betrunken.
    Die Autobahn rund um den Grenztunnel ist viel befahren.
    Die Autobahn rund um den Grenztunnel ist viel befahren. Foto: Benedikt Siegert

    Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Fahrradfahrer auf der A7 gestoppt. Der 50 Jahre alte Mann war durch den Grenztunnel von Österreich kommend nach Deutschland unterwegs. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.

    Radfahrer auf der A7 bei Füssen: Hoher Blutalkoholwert

    So stellte sich heraus, dass der Mann offenbar über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Entsprechend läuft gegen ihn jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizisten stellten zudem sicher, dass er seine Fahrt mit dem Fahrrad auf der Autobahn nicht fortsetzt.

    Am Grenztunnel in Füssen kontrolliert die Polizei besonders streng. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will bundesweit die illegale Migration eindämmen und hat dafür unter anderem mehr Bundespolizisten am Grenztunnel Füssen und in Lindau eingesetzt. Allzu erfolgreich waren die Beamten in den ersten Wochen der Maßnahme aber nicht.

