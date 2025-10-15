Icon Menü
Menschen, die bewegen: Wolfgang Krebs als Überraschungsgast bei Veranstaltungsreihe in der Wies

„Menschen, die bewegen“

„Ich war nie besonders sportlich, also wurde ich der Klassenclown“: Wolfgang Krebs erzählt aus seinem Leben

Der Kabarettist Wolfgang Krebs war der Überraschungsgast bei der Veranstaltungsreihe „Menschen, die bewegen“ in der Wies. Das erzählte er aus seinem Lebenn.
Von Heike Heel
    • |
    • |
    • |
    Moderator Werner Böglmüller (links) und die geistliche Leiterin der Landvolkshochschule Wies, Sylvia Hindelang (rechts), begrüßten zum ersten Begegnungsabend der Reihe „Menschen, die bewegen“ den aus Funk und Fernsehen bekannten Kabarettisten Wolfgang Krebs.
    Mit diesem Überraschungsgast hatte wohl keiner der etwa 80 Gäste gerechnet. Die neue Winterhalbjahresreihe „Menschen, die bewegen“ in der Katholischen Landvolkshochschule (LVHS) Wies startete mit einem bayerischen Prominenten der Ersten Liga. Niemand anderer als der aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist Wolfgang Krebs eröffnete den Ersten der insgesamt vier Begegnungsabende.

