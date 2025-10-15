„Ich war nie besonders sportlich, also wurde ich der Klassenclown“: Wolfgang Krebs erzählt aus seinem Leben

Mit diesem Überraschungsgast hatte wohl keiner der etwa 80 Gäste gerechnet. Die neue Winterhalbjahresreihe „Menschen, die bewegen“ in der Katholischen Landvolkshochschule (LVHS) Wies startete mit einem bayerischen Prominenten der Ersten Liga. Niemand anderer als der aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist Wolfgang Krebs eröffnete den Ersten der insgesamt vier Begegnungsabende.
„Menschen, die bewegen“
