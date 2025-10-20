Icon Menü
Militärpfarrerin Johanna Bogenreuther-Schlosser, zuständig für Kasernen Füssen und Sonthofen, stellt sich vor

Militärseelsorge

Manchmal trägt die Pfarrerin Uniform statt Talar

Die neue Militärpfarrerin der Kasernen Füssen und Sonthofen, Johanna Bogenreuther-Schlosser, stellt sich in Pfronten vor. Was ihren Dienst so wichtig macht.
    Der evangelische Pfarrer von Pfronten Andreas Liedtke begrüßte die neue Militärpfarrerin Johanna Bogenreuther-Schlosser beim Gemeindeabend.
    Der evangelische Pfarrer von Pfronten Andreas Liedtke begrüßte die neue Militärpfarrerin Johanna Bogenreuther-Schlosser beim Gemeindeabend. Foto: Heike Heel

    31 Jahre jung, gebürtig in Fürth/Mittelfranken, wohnhaft in Nesselwang, verheiratet, Mutter einer dreijährigen Tochter und seit September vergangenen Jahres evangelischen Militärpfarrerin in den Kasernen von Füssen und Sonthofen: Johanna Bogenreuther-Schlosser stellte sich und ihre ungewöhnliche Arbeit bei einem Gemeindeabend der evangelischen Kirchengemeinde Pfronten vor und bot Einblicke in ihren Alltag zwischen Kirche und Kaserne. „Wichtig ist, dass ich meine Arbeit mit Leidenschaft mache, das macht es mir leicht“, sagt die junge Militärpfarrerin. „Ich habe in meiner Aufgabe eine Berufung gefunden und ich bin angekommen“, so die junge Militärpfarrerin.

