Manchmal trägt die Pfarrerin Uniform statt Talar

31 Jahre jung, gebürtig in Fürth/Mittelfranken, wohnhaft in Nesselwang, verheiratet, Mutter einer dreijährigen Tochter und seit September vergangenen Jahres evangelischen Militärpfarrerin in den Kasernen von Füssen und Sonthofen: Johanna Bogenreuther-Schlosser stellte sich und ihre ungewöhnliche Arbeit bei einem Gemeindeabend der evangelischen Kirchengemeinde Pfronten vor und bot Einblicke in ihren Alltag zwischen Kirche und Kaserne. „Wichtig ist, dass ich meine Arbeit mit Leidenschaft mache, das macht es mir leicht“, sagt die junge Militärpfarrerin. „Ich habe in meiner Aufgabe eine Berufung gefunden und ich bin angekommen“, so die junge Militärpfarrerin.

