Endspurt beim 270er Kart

Es war eine 270er-Kart-Gemeinschaftsveranstaltung, bei der alle Vereine aus der Region Helfer gestellt haben. Vom MSC Lechbruck fanden sich vier Freiwillige ein. An den Start ging in der K1 Mira Rotondaro, die sich gut im Mittelfeld bei beiden Läufen platzieren konnte.

In der K3 ging Giovanni Rotondaro routiniert an den Start, landete einmal auf dem undankbaren vierten Platz und einmal auf dem Treppchen als Drittplatzierter – dadurch hat er sich für den südbayerischen Endlauf qualifiziert. Ebenfalls in der K3 ging David Kamprad an den Start – für seine allerersten beiden Läufe seiner Rennsportkarriere war er sehr zufrieden mit seinen Ergebnissen: Platz sieben und neun.

In der K4 traten dann David Marby und Thomas Lehmann an: David konnte mit einem neunten und einem fünften Platz nach Hause fahren, Thomas wurde elfter und zehnter.

