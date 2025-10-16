MSC verpasst Starterliste

In Moosburg fand kürzlich der diesjährige Endlauf zur südbayerischen ADAC-270-Kartslalom-Meisterschaft statt. Es qualifizierten sich hierfür 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Regionen Nord, West und Süd in den vier Klassen.

Das Schiedsgericht (Manfred Poschinger, Manuel Freitag und Wolfgang Hinrichs) traf sich bereits am Vorabend, um den Parcours vorzubereiten. Es wurden zwei sehr unterschiedliche Streckenverläufe gestaltet. Die Startreihenfolge ergab sich in den ersten beiden Wertungsläufen aus dem Endergebnis der abgelaufenen Saison. In den Wertungsläufen drei und vier wurde nach den Platzierungen der ersten beiden Wertungsläufe in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Der zweite Parcours war etwas einfacher und etwa zehn Sekunden kürzer zu fahren. Bei trockenem Wetter und niedrigen Temperaturen war es für alle Beteiligten eine gelungene Veranstaltung.

Giovanni Rotondaro vom MSC Lechbruck hatte sich in der K3 für die Teilnahme qualifiziert und lag nach drei Läufen sehr gut in der Rangliste. Leider unterliefen ihm im vierten Lauf zwei Pylonenfehler, die ihn in der Platzierung nach hinten rutschen ließen, er schaffte es deswegen nicht auf die Starterliste für die Süddeutsche Meisterschaft beim MSC Knetzgau.

Nach der Ehrung der Südbayerischen ADAC-270-Kartslalom-Meisterinnen und -Meister wurden die drei besten südbayerischen Mannschaften des Jahres 2025 ausgezeichnet. Den Titel Südbayerischer ADAC-270-Kartslalom-Mannschaftsmeister um den Mauritz-Pokal sicherte sich die MSG Sonthofen. Auf den zweiten Platz kam erneut der AMC Bad Aibling. Den dritten Platz auf dem Podest erreichte die MSG Bayer. Wald Hutthurm.

