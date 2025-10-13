Füssen: Neubau ersetzt das frühere Hotel Berger

Icon Menü
Nach Jahren endet Debatte in Füssen: Neubau ersetzt das Hotel Berger in Bad Faulenbach

Trotz ablehnender Haltung der Füssener Kommunalpolitiker wird das Landratsamt das Projekt in Bad Faulenbach genehmigen. Seit Jahren wird über verschiedene Vorhaben diskutiert.
Von Heinz Sturm
    Die Genehmigung für einen Neubau anstelle des früheren Hotels Berger wird das Landratsamt Ostallgäu wohl in den kommenden Tagen erteilen – auch wenn der Füssener Bauausschuss das Projekt erneut abgelehnt hat. Foto: Heinz Sturm (Archiv)

    Das war absehbar: Das Landratsamt Ostallgäu wird einen Hotel-Neubau in Bad Faulenbach trotz der ablehnenden Haltung der Füssener Kommunalpolitiker genehmigen. Zwar lehnte der Bauausschuss das Projekt erneut ab, doch die Kreisbehörde hat bereits mitgeteilt, dass sie in diesem Fall das gemeindliche Einvernehmen nach dem 20. Oktober ersetzen wird. Damit endet eine jahrelange Debatte darüber, was auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Berger entstehen kann.

