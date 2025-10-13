Füssen: Neubau ersetzt das frühere Hotel Berger

Das war absehbar: Das Landratsamt Ostallgäu wird einen Hotel-Neubau in Bad Faulenbach trotz der ablehnenden Haltung der Füssener Kommunalpolitiker genehmigen. Zwar lehnte der Bauausschuss das Projekt erneut ab, doch die Kreisbehörde hat bereits mitgeteilt, dass sie in diesem Fall das gemeindliche Einvernehmen nach dem 20. Oktober ersetzen wird. Damit endet eine jahrelange Debatte darüber, was auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Berger entstehen kann.

