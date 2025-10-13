Icon Menü
Nach Kirchenabriss: Spatenstich für das pastorale Begegnungszentrum im Füssener Westen

Pastorales Begegnungszentrum für Füssen

Ein Wohnzimmer für den Westen

Mit dem Spatenstich für das pastorale Begegnungszentrum in Füssen nimmt das Kirchen-Projekt Fahrt auf. Pfarrer Deuring erinnert an jahrelange Vorarbeiten.
Von Heinz Sturm
    Angelehnt an Mike Krügers Lied "Bodo mit dem Bagger" war das Lied, zu dem Sabrina Tiedtke, Pfarrer Frank Deuring und Elke Sontheimer beim Spatenstich zum Mitsingen einluden.
    Es soll das Wohnzimmer für den Füssener Westen werden. Das sagte Dr. Michael Plitzner, der Vorsitzende des Füssener Pfarrgemeinderates, beim Spatenstich für das pastorale Begegnungszentrum. Ein Projekt mit langer Vorgeschichte: „Nach läppischen acht Jahren“ könne man endlich mit dem Neubau starten, sagte Pfarrer Frank Deuring, der von einem Meilenstein für die Gemeinde sprach.

