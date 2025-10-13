Ein Wohnzimmer für den Westen

Es soll das Wohnzimmer für den Füssener Westen werden. Das sagte Dr. Michael Plitzner, der Vorsitzende des Füssener Pfarrgemeinderates, beim Spatenstich für das pastorale Begegnungszentrum. Ein Projekt mit langer Vorgeschichte: „Nach läppischen acht Jahren“ könne man endlich mit dem Neubau starten, sagte Pfarrer Frank Deuring, der von einem Meilenstein für die Gemeinde sprach.
Pastorales Begegnungszentrum für Füssen
