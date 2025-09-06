Icon Menü
Nach Kritik unterstreicht Füssens Bürgermeister: „Numata ist uns wichtig“

Städtefreundschaft Füssen - Numata

Füssens Bürgermeister Eichstetter: „Numata ist uns wichtig“

Nach Kritik am Ort für den Festakt zum 30-Jährigen der Städtefreundschaft meldet sich Füssens Bürgermeister zu Wort. Mehrtägiges Begleitprogramm für Gäste aus Japan organisiert.
Von Heinz Sturm
    Im März vergangenen Jahres hatte eine Füssener Gruppe mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter Numata besucht – auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch der Feuerwehrstation.
    „Numata ist uns wichtig.“ Das betont Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter, nachdem Kritik an den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Städtefreundschaft mit dem japanischen Ort laut geworden war. Wilhelm Schwecke, der vor über drei Jahrzehnten diese Partnerschaft anbahnte, hatte moniert, dass der Festakt in Füssen in wenigen Tagen in der Mensa von Grund- und Hauptschule stattfinden soll. Das sei unpassend, eine solche Veranstaltung müsse im Kaisersaal über die Bühne gehen, forderte Schwecke. Nun hat ihm der Bürgermeister geantwortet, nachdem bereits sein Stellvertreter Christian Schneider Schwecke geantwortet hatte.

