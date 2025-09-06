Füssens Bürgermeister Eichstetter: „Numata ist uns wichtig“

„Numata ist uns wichtig.“ Das betont Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter, nachdem Kritik an den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Städtefreundschaft mit dem japanischen Ort laut geworden war. Wilhelm Schwecke, der vor über drei Jahrzehnten diese Partnerschaft anbahnte, hatte moniert, dass der Festakt in Füssen in wenigen Tagen in der Mensa von Grund- und Hauptschule stattfinden soll. Das sei unpassend, eine solche Veranstaltung müsse im Kaisersaal über die Bühne gehen, forderte Schwecke. Nun hat ihm der Bürgermeister geantwortet, nachdem bereits sein Stellvertreter Christian Schneider Schwecke geantwortet hatte.

