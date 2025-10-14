Neu: Musical-Shuttle bringt Gäste nachhaltig und stressfrei ins Festspielhaus Neuschwanstein und wieder zurück

Mit einem neuen Service will das Festspielhaus Neuschwanstein den Besuch seiner Abendvorstellungen noch angenehmer und zugleich umweltfreundlicher machen: Ab 18. Oktober fährt jeden Samstagabend ein Musical-Shuttle direkt zum Festspielhaus – und nach der Vorstellung auch wieder zurück. Für 5 Euro pro Person wird eine Hin- und Rückfahrt ermöglicht, die gleichzeitig die Straßen rund um das Festspielhaus entlastet und einen nachhaltigen Beitrag zur Mobilität in der Region leistet, heißt es in einer Pressemitteilung.
