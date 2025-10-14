Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Neu: Musical-Shuttle bringt Gäste bequem, nachhaltig und stressfrei ins Festspielhaus Neuschwanstein und wieder zurück

Festspielhaus Neuschwanstein

Neu: Musical-Shuttle bringt Gäste nachhaltig und stressfrei ins Festspielhaus Neuschwanstein und wieder zurück

Neuer Service wird an Samstagabenden in einer Testphase angeboten. Welche Haltestellen in Schwangau und Füssen angesteuert werden.
Von Redaktion Allgäu Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Sie bieten Musical-Besuchern einen neuen Service an: Christian Wielgoß (Festspielhaus), Stephan Kößler (Busreisen Kößler) und Fabian Geyer (Festspielhaus).
    Sie bieten Musical-Besuchern einen neuen Service an: Christian Wielgoß (Festspielhaus), Stephan Kößler (Busreisen Kößler) und Fabian Geyer (Festspielhaus). Foto: Festspielhaus Neuschwanstein Füssen

    Mit einem neuen Service will das Festspielhaus Neuschwanstein den Besuch seiner Abendvorstellungen noch angenehmer und zugleich umweltfreundlicher machen: Ab 18. Oktober fährt jeden Samstagabend ein Musical-Shuttle direkt zum Festspielhaus – und nach der Vorstellung auch wieder zurück. Für 5 Euro pro Person wird eine Hin- und Rückfahrt ermöglicht, die gleichzeitig die Straßen rund um das Festspielhaus entlastet und einen nachhaltigen Beitrag zur Mobilität in der Region leistet, heißt es in einer Pressemitteilung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden