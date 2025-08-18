Icon Menü
Neuer Biergarten im ABC-Bad Nesselwang eröffnet

Neuer Treffpunkt

ABC-Bad erweitert sein Angebot

Das ABC-Bad in Nesselwang hat einen neuen Biergarten. Was die Gäste dort erwartet.
    Mit einem neuen Biergarten lädt das Nesselwanger ABC-Bad zum gemütlichen Beisammensitzen unter freiem Himmel.
    Mit einem neuen Biergarten lädt das Nesselwanger ABC-Bad zum gemütlichen Beisammensitzen unter freiem Himmel. Foto: Regina Berkmiller

    Wohlfühl‑Atmosphäre trifft familienfreundlichen Spielspaß: Im Alpspitz-Bade-Center (ABC) Nesselwang lädt seit Kurzem der neue Biergarten zu entspannten Stunden unter freiem Himmel ein – mit traditionell-gemütlicher Atmosphäre und modernen Annehmlichkeiten. Mit 60 Plätzen bietet der Außenbereich ausreichend Raum für geselliges Beisammensein. „Wir haben besonders viel Wert auf Gemütlichkeit gelegt und unseren Biergarten mit urigen Holzbänken und -tischen sowie vielen liebevollen Details ausgestattet“, erzählt ABC-Betriebsführung Walburga Knestel.

