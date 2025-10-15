Icon Menü
Neuer evangelischer Pfarrer in Füssen: „Einfach spitze, dass du da bist“

Neuer evangelischer Pfarrer in Füssen

„Einfach spitze, dass du da bist“

Jörg Hellmuth ist in der Füssener Christuskirche in sein Amt als evangelischer Pfarrer eingeführt worden. Warum sich der 59-Jährige wie Hans im Glück fühlt.
Von Heike Heel
    Dekanin Dorothee Löser (links) führte Pfarrer Jörg Hellmuth (rechts) im Beisein seiner Lebensgefährtin Ruth Cebulj, seiner Tochter Teresa Hellmuth und Dr. Anna Elisabeth Karg (Vertrauensfrau des Kirchenvorstands) beim Festgottesdienst in der Füssener Christuskirche in sein neues Amt ein.
    Die Kinderkantorei unter der Leitung von Helga Hampp brachte es auf den Punkt: „Einfach spitze, dass du da bist“, sangen die Mädchen und Buben zum Auftakt des Festgottesdienstes in der Füssener Christuskirche. Bei der Einführung des neuen Pfarrers Jörg Hellmuth war die Kirche bis in die hintersten Reihen mit Besuchern gefüllt, als dieser mit der Kemptener Dekanin Dorothee Löser und Pfarrer Peter Neubert in die Kirche einzogen.

