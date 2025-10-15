Die Kinderkantorei unter der Leitung von Helga Hampp brachte es auf den Punkt: „Einfach spitze, dass du da bist“, sangen die Mädchen und Buben zum Auftakt des Festgottesdienstes in der Füssener Christuskirche. Bei der Einführung des neuen Pfarrers Jörg Hellmuth war die Kirche bis in die hintersten Reihen mit Besuchern gefüllt, als dieser mit der Kemptener Dekanin Dorothee Löser und Pfarrer Peter Neubert in die Kirche einzogen.

