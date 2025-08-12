Icon Menü
Nordanstieg auf den Säuling trägt künftig den Namen Luis Stitzinger Steig

Schwangau

Nordanstieg auf den Säuling trägt künftig den Namen „Luis Stitzinger Steig“

In Erinnerung an den 2023 verunglückten Extrembergsteiger aus Füssen wird ihm ein Weg auf seinen Hausberg gewidmet. Ein besonderes Schild ist schon montiert.
Von Benedikt Siegert
    Der Nordanstieg auf den Säuling trägt künftig den Namen Luis Stitzinger Steig. Wolfgang Mayr, langjähriger Freund Stitzingers, und seine Witwe Alix von Melle brachten in dieser Woche ein besonderes Schild dazu an.
    Der Nordanstieg auf den Säuling trägt künftig den Namen Luis Stitzinger Steig. Wolfgang Mayr, langjähriger Freund Stitzingers, und seine Witwe Alix von Melle brachten in dieser Woche ein besonderes Schild dazu an. Foto: Wolfgang Mayr

    Kurz vor der Säulingwiese prangt es jetzt. Es ist ein Schild aus fünf Millimeter dickem Messingblech, verschraubt in den Kalkfelsen. Darauf zu lesen ist der Name des vor zwei Jahren verunglückten Extrembergsteigers Luis Stitzinger aus Füssen. Dort oben, an seinem Hausberg, wird künftig an ihn erinnert. Und zwar durch mehr als eine bloße Gedenktafel, wie man sie so häufig aus den Bergen kennt.

