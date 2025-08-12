Nordanstieg auf den Säuling trägt künftig den Namen „Luis Stitzinger Steig“

Kurz vor der Säulingwiese prangt es jetzt. Es ist ein Schild aus fünf Millimeter dickem Messingblech, verschraubt in den Kalkfelsen. Darauf zu lesen ist der Name des vor zwei Jahren verunglückten Extrembergsteigers Luis Stitzinger aus Füssen. Dort oben, an seinem Hausberg, wird künftig an ihn erinnert. Und zwar durch mehr als eine bloße Gedenktafel, wie man sie so häufig aus den Bergen kennt.

