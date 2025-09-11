Warum das Kaiserpaar aus Füssen beim Umzug zur Wiesn fehlt

Er hatte mit der Teilnahme am Umzug zum Oktoberfest eigentlich schon abgeschlossen: Helmut Huttenloher, der mit seiner Frau Emilia Agnes seit 2002 mehrfach das Kaiserpaar Maximilian I. und Bianca Maria Sforza verkörpert hatte. 2023 hatte er erklärt, dass sie letztmals den Auftritt absolvieren wollten. Allerdings fanden sich keine Nachfolger, sodass das Ehepaar sich bereit erklärt hatte, in diesem Jahr einen Rückzieher vom Rücktritt zu machen. Doch es kam anders.

