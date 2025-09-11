Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Oktoberfest: Warum das Kaiserpaar aus Füssen beim Umzug zur Wiesn fehlt

Oktoberfest in München

Warum das Kaiserpaar aus Füssen beim Umzug zur Wiesn fehlt

Das Füssener Ehepaar Huttenloher wollte erneut teilnehmen, musste dann aber absagen.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Helmut und Emilia Agnes Huttenloher beim Oktoberfest-Umzug 2016. Auch heuer wollten sie wieder als Kaiserpaar Maximilian I. von Habsburg und Bianca Maria Sforza, Herzogin von Mailand, teilnehmen - doch es kam anders.
    Helmut und Emilia Agnes Huttenloher beim Oktoberfest-Umzug 2016. Auch heuer wollten sie wieder als Kaiserpaar Maximilian I. von Habsburg und Bianca Maria Sforza, Herzogin von Mailand, teilnehmen - doch es kam anders. Foto: Roland Steeb (Archiv)

    Er hatte mit der Teilnahme am Umzug zum Oktoberfest eigentlich schon abgeschlossen: Helmut Huttenloher, der mit seiner Frau Emilia Agnes seit 2002 mehrfach das Kaiserpaar Maximilian I. und Bianca Maria Sforza verkörpert hatte. 2023 hatte er erklärt, dass sie letztmals den Auftritt absolvieren wollten. Allerdings fanden sich keine Nachfolger, sodass das Ehepaar sich bereit erklärt hatte, in diesem Jahr einen Rückzieher vom Rücktritt zu machen. Doch es kam anders.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden