Pfarrer Jörg Hellmuth wechselt von Lindau nach Füssen

Neuer Geistlicher in der Christuskirche

Jörg Hellmuth ist Füssens neuer Pfarrer: So kam er ins Ostallgäu

Der evangelische Pfarrer Jörg Hellmuth wechselt von Lindau nach Füssen. Dort will er sich viel der Seelsorge widmen. Kopfzerbrechen bereitete ihm seine Katze.
Von Alexandra Decker
    Jörg Hellmuth wird neuer evangelischer Pfarrer in Füssen. Die vergangenen 18 Jahre war er in Lindau tätig.
    Jörg Hellmuth wird neuer evangelischer Pfarrer in Füssen. Die vergangenen 18 Jahre war er in Lindau tätig. Foto: Ruth Cebulj

    Den Tegelberg kennt Jörg Hellmuth bereits. In seiner Jugend war er dort öfter mit Freunden Skifahren. Dass es ihn beruflich einmal ins Füssener Land verschlagen würde, hat er damals sicher nicht erwartet. Nun aber ist genau das passiert. Hellmuth wird neuer evangelischer Pfarrer in Füssen. Am Sonntag, 12. Oktober, wird er offiziell in sein Amt eingeführt.

