Jörg Hellmuth ist Füssens neuer Pfarrer: So kam er ins Ostallgäu

Den Tegelberg kennt Jörg Hellmuth bereits. In seiner Jugend war er dort öfter mit Freunden Skifahren. Dass es ihn beruflich einmal ins Füssener Land verschlagen würde, hat er damals sicher nicht erwartet. Nun aber ist genau das passiert. Hellmuth wird neuer evangelischer Pfarrer in Füssen. Am Sonntag, 12. Oktober, wird er offiziell in sein Amt eingeführt.
Neuer Geistlicher in der Christuskirche
