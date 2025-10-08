„Dienst an anderen“: Pierre D’Antino verbindet Beruf als Lehrer mit dem Seelsorge-Auftrag.

Wenn am 11. Oktober im Hohen Dom zu Augsburg sechs Männer zu Diakonen geweiht werden, ist auch ein Buchinger dabei: Pierre D’Antino. Der 47-Jährige sieht darin nicht nur einen kirchlichen Auftrag, sondern vor allem die Chance, „für Menschen da zu sein“, sagt er. Geprägt und inspiriert, diesen Weg einzuschlagen, haben ihn nach eigenen Angaben die beiden ehemaligen Pfarrer seiner Heimatgemeinde, Ludwig Epp und Markus Dörre.

