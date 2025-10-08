Icon Menü
Pierre D‘Antino aus Halblech/Allgäu wird zum Diakon geweiht: Das inspirierte ihn dazu

Halblecher wird Diakon

„Dienst an anderen“: Pierre D’Antino verbindet Beruf als Lehrer mit dem Seelsorge-Auftrag.

Der Halblecher Pierre D'Antino wird am 11. Oktober zum Diakon geweiht. Inspiriert dazu haben ihn zwei Pfarrer. Das plant er für seine Heimatgemeinde.
Von Tanja Leiterer
    Der Buchinger Pierre D'Antino wird zum Diakon geweiht und will sich in diesem Amt künftig in seiner Heimatgemeinde einbringen.
    Der Buchinger Pierre D'Antino wird zum Diakon geweiht und will sich in diesem Amt künftig in seiner Heimatgemeinde einbringen. Foto: Tanja Leiterer

    Wenn am 11. Oktober im Hohen Dom zu Augsburg sechs Männer zu Diakonen geweiht werden, ist auch ein Buchinger dabei: Pierre D’Antino. Der 47-Jährige sieht darin nicht nur einen kirchlichen Auftrag, sondern vor allem die Chance, „für Menschen da zu sein“, sagt er. Geprägt und inspiriert, diesen Weg einzuschlagen, haben ihn nach eigenen Angaben die beiden ehemaligen Pfarrer seiner Heimatgemeinde, Ludwig Epp und Markus Dörre.

