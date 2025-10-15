Schlaflos die „Night Songs“ geschaffen

Es gibt nicht wenige Menschen, die von Schlafstörungen geplagt werden. Michael Moravek, ein „poetischer Songwriter“, gehört zu ihnen. Er nutzte die Zeit zwischen Dunkelheit und erster Morgendämmerung und schuf als charismatischer Musiker mit seinen „Night Songs“ eine sehnsüchtige, nachdenkliche, innig-verweilende Poesie, die nicht unbedingt mit Melodienreichtum ausgekostet wird. Dahinter stecken Wahrheiten, Träume, Ängste, Hoffnungen, Philosophien, gleichsam Infekte verzweifelter Menschen in einer oft verrückten Welt. Kein Wunder, dass die Schallplatte für den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik vorgeschlagen wurde.

