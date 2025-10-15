Icon Menü
Poesie der musikalischen Erzählkunst: Schlaflos die „Night Songs“ geschaffen

Eiskeller in Pfronten

Schlaflos die „Night Songs“ geschaffen

Michael Moravek nutzte kreativ die Zeit zwischen Dunkelheit und der ersten Morgendämmerung. Davon konnte man sich jetzt im Pfrontener Eiskeller überzeugen
Von Klaus Bielenberg
    Boten einen beeindruckenden Auftritt im Pfrontener Eiskeller (von links): Stepan Vodenka (Keyboards), Andrej Polansky (Viola, Mandoline), Michael Moravek (Gesang,Gitarre, Mundharmonika), Tomas Skrivanek (Bassgitarre),Wibke Becker (Gesang), Christian Krischkowsky (Schlagzeug).
    Boten einen beeindruckenden Auftritt im Pfrontener Eiskeller (von links): Stepan Vodenka (Keyboards), Andrej Polansky (Viola, Mandoline), Michael Moravek (Gesang,Gitarre, Mundharmonika), Tomas Skrivanek (Bassgitarre),Wibke Becker (Gesang), Christian Krischkowsky (Schlagzeug). Foto: Edith Bielenberg

    Es gibt nicht wenige Menschen, die von Schlafstörungen geplagt werden. Michael Moravek, ein „poetischer Songwriter“, gehört zu ihnen. Er nutzte die Zeit zwischen Dunkelheit und erster Morgendämmerung und schuf als charismatischer Musiker mit seinen „Night Songs“ eine sehnsüchtige, nachdenkliche, innig-verweilende Poesie, die nicht unbedingt mit Melodienreichtum ausgekostet wird. Dahinter stecken Wahrheiten, Träume, Ängste, Hoffnungen, Philosophien, gleichsam Infekte verzweifelter Menschen in einer oft verrückten Welt. Kein Wunder, dass die Schallplatte für den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik vorgeschlagen wurde.

