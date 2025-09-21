Rieden am Forggensee gewinnt Derby - Trainer spricht danach Klartext

​Oft heißt es, ein Spitzenteam zeichne der Umgang mit eigenen Niederlagen aus. Nun hat die Mannschaft von Spielertrainer Semir Slomic, Rieden am Forggensee, in dieser Saison noch nicht allzu viele Niederlagen zu beklagen gehabt. Aber nach vier Siegen zum Start (und 17 erzielten Toren) gingen dann doch zwei Spiele in Folge verloren und so blickten Beobachter durchaus gespannt darauf, wie sich die Slomic-Elf nun gegen den bis zum Wochenende noch ungeschlagenen Spitzenreiter der A-Klasse 5 schlägt.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rieden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Forggensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis