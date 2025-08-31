Icon Menü
Rückholzer Aufsitzrasenmäher-Verein feiert erste Mäh-Tonight-Party

Mäh-Tonight-Party in Rückholz

Rückholz: Statt Rennen nun eine Party

Der Aufsitzrasenmäher-Verein in Rückholz hat zur Premiere der Mäh-Tonight-Party geladen und kann sich über 400 Besucher freuen. Und auch der Security-Dienst ist zufrieden.
Von Anton Reichart
    Bei der ersten Mäh-Tonight-Party des Aufsitzrasenmäher-Vereins in Rückholz heizten die Original Hopfenbläser dem zahlreich erschienen Publikum ein.
    Bei der ersten Mäh-Tonight-Party des Aufsitzrasenmäher-Vereins in Rückholz heizten die Original Hopfenbläser dem zahlreich erschienen Publikum ein. Foto: Anton Reichart

    Party-Zeit statt Wettmähen und Mäh-Wettbewerben: Der Rückholzer Aufsitzrasenmäher-Verein rief zur ersten Mäh-Tonight-Party – und rund 400 Feierwütige kamen. In der Rückholzer Speditionshalle von Specht Transporte legte DJane Deerly Beats für Partymusik auf. Die letzten Besucher hielten bis vier Uhr früh aus. Als Vorgruppe heizten die Original Hopfenbläser dem zahlreich erschienen Publikum ein.

