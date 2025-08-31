Rückholz: Statt Rennen nun eine Party

Party-Zeit statt Wettmähen und Mäh-Wettbewerben: Der Rückholzer Aufsitzrasenmäher-Verein rief zur ersten Mäh-Tonight-Party – und rund 400 Feierwütige kamen. In der Rückholzer Speditionshalle von Specht Transporte legte DJane Deerly Beats für Partymusik auf. Die letzten Besucher hielten bis vier Uhr früh aus. Als Vorgruppe heizten die Original Hopfenbläser dem zahlreich erschienen Publikum ein.
Mäh-Tonight-Party in Rückholz
