Tourismus-Hochburg Schwangau im Allgäu verbietet neue Ferien- und Zweitwohnungen

Allgäu

Tourismus-Hochburg Schwangau verbietet neue Ferien- und Zweitwohnungen

„Jetzt wird es zu viel, wir müssen gegensteuern.“ Schwangau sieht sich in der Pflicht, den angespannten Wohnmarkt zu schützen. Auch ein Konzept für andere Orte?
Von Heinz Sturm
    Am Ehberg in Schwangau sollen keine neuen Ferien- und Zweitwohnungen entstehen. Die entsprechende Änderung hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.
    Am Ehberg in Schwangau sollen keine neuen Ferien- und Zweitwohnungen entstehen. Die entsprechende Änderung hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)

    Im Gebiet „Am Ehberg“ werden neue Ferien- oder Zweitwohnungen nicht mehr zugelassen. Der Schwangauer Gemeinderat hat die entsprechende Änderung des Bebauungsplans jetzt abschließend behandelt. „Durch die Vermeidung von zusätzlichen Ferien.- und Zweitwohnungen wollen wir Dauerwohnraum erhalten“, bringt es Bürgermeister Stefan Rinke auf den Punkt. Wird die Gemeinde jetzt – so wie die Stadt Füssen – auch in anderen Gebieten und Ortsteilen so vorgehen? Nicht generell: „Jedes Quartier ist ein Einzelfall“, sagt der Rathaus-Chef. Es hänge immer von der Entwicklung im jeweiligen Quartier ab: „Wenn wir sagen, jetzt wird es zu viel, müssen wir gegensteuern.“

