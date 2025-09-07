Tourismus-Hochburg Schwangau verbietet neue Ferienwohnungen und Zweitwohnungen

Im Gebiet „Am Ehberg“ werden neue Ferien- oder Zweitwohnungen nicht mehr zugelassen. Der Schwangauer Gemeinderat hat die entsprechende Änderung des Bebauungsplans jetzt abschließend behandelt. „Durch die Vermeidung von zusätzlichen Ferien.- und Zweitwohnungen wollen wir Dauerwohnraum erhalten“, bringt es Bürgermeister Stefan Rinke auf den Punkt. Wird die Gemeinde jetzt – so wie die Stadt Füssen – auch in anderen Gebieten und Ortsteilen so vorgehen? Nicht generell: „Jedes Quartier ist ein Einzelfall“, sagt der Rathaus-Chef. Es hänge immer von der Entwicklung im jeweiligen Quartier ab: „Wenn wir sagen, jetzt wird es zu viel, müssen wir gegensteuern.“
Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden