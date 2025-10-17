Fußball-Legende in Nesselwang Sepp Maier über Hoeneß: „Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf!“

Bei einer Veranstaltung der Allgäuer Zeitung in Nesselwang spricht Torhüter-Legende Sepp Maier über seine Karriere. Zum Bayern-Ehrenpräsidenten hat er eine klare Meinung.