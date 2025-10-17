Icon Menü
Sepp Maier über Hoeneß: „Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf!“

Fußball-Legende in Nesselwang

Sepp Maier über Hoeneß: „Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf!“

Bei einer Veranstaltung der Allgäuer Zeitung in Nesselwang spricht Torhüter-Legende Sepp Maier über seine Karriere. Zum Bayern-Ehrenpräsidenten hat er eine klare Meinung.
Von Benedikt Siegert
    Bei einem Talk, mitveranstaltet von der Allgäuer Zeitung, spricht die Torhüter-Ikone über sein Leben und den FC Bayern.
    Bei einem Talk, mitveranstaltet von der Allgäuer Zeitung, spricht die Torhüter-Ikone über sein Leben und den FC Bayern. Foto: Benedikt Siegert

    Als das Bild des völlig demolierten Mercedes-Wracks hinter ihm aufleuchtet, verschwindet der Schalk in ihm mal für einen kurzen Moment. Sepp Maier wird ernst. „Wenn der Uli Hoeneß nicht gewesen wäre, säße ich heute nicht hier“, sagt der 81-Jährige. Zwei Stunden lang hatte er in Nesselwang zuvor über seine Karriere geplaudert, viel gewitzelt, ja sogar gesungen.

