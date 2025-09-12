So entstehen die Kränze und Kreuze für die Pfrontener Viehscheid

Zahlreiche Zuschauer aus nah und fern werden am Samstagvormittag die Straßen in Pfronten säumen, um bei der wohl ältesten Tradition im Allgäu dabei zu sein: der Viehscheid. Eines der beliebtesten Fotomotive auf dem großen Volksfest sind zweifelsohne die Hirten mit ihren prachtvoll geschmückten Kranzrindern. Die duftenden Bauchgurte und die gebundenen Kranzschilder oder Kronen werden dabei oftmals von den „Pfrontener Blumenfehla“ gefertigt. Unsere Redaktion hat den Frauen dabei über die Schulter geschaut.
Ein Blick hinter die Kulissen
