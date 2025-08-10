Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

So lief das Debüt des FC Füssen II in der A-Klasse

Amateurfußball

Aufgestiegen: So lief das A-Klassen-Debüt des FC Füssen II

Bei Sommerwetter spielte die Füssener Reserve am Sonntag gegen ein ersatzgeschwächstes Durach III. Das klappte ziemlich gut.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Mann des Spiels: Holm Feldmann (gelb, vorn) vom FC Füssen II schnürte einen Doppelpack.
    Mann des Spiels: Holm Feldmann (gelb, vorn) vom FC Füssen II schnürte einen Doppelpack. Foto: Bernhard Bartsch

    Für die Reserve-Mannschaft des FC Füssen, die am Ende der Saison 24/25 mit 19 Siegen aus 24 Spielen aus der B-Klasse aufgestiegen ist, steht vermutlich keine ganz einfache Saison in der A-Klasse 6 an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden