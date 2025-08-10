Aufgestiegen: So lief das A-Klassen-Debüt des FC Füssen II

Für die Reserve-Mannschaft des FC Füssen, die am Ende der Saison 24/25 mit 19 Siegen aus 24 Spielen aus der B-Klasse aufgestiegen ist, steht vermutlich keine ganz einfache Saison in der A-Klasse 6 an.
Amateurfußball
Für die Reserve-Mannschaft des FC Füssen, die am Ende der Saison 24/25 mit 19 Siegen aus 24 Spielen aus der B-Klasse aufgestiegen ist, steht vermutlich keine ganz einfache Saison in der A-Klasse 6 an.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden