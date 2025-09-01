Icon Menü
Sommer-Bilanz der Füssener Bergwacht: Überraschend ruhig

Bergwacht Füssen im Einsatz

Sommer-Bilanz der Bergwacht: Überraschend ruhig

Obwohl viele Menschen in die Berge strömen, verzeichnen die Füssener Bergretter einen etwas ruhigeren Sommer. Mit einer Ausnahme: Viele Unfälle mit Gleitschirmpiloten.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    Immer wieder die Bergwacht Füssen zu Einsätzen an Klettersteigen gerufen, wie hier am Tegelberg. Foto: Bergwacht Füssen/Albrecht
    Immer wieder die Bergwacht Füssen zu Einsätzen an Klettersteigen gerufen, wie hier am Tegelberg. Foto: Bergwacht Füssen/Albrecht

    Einen etwas ruhigeren Sommer als in den Jahren zuvor verzeichnet die Bergwacht Füssen mit 53 Einsätzen und zusätzlich elf Krankentransporten von Anfang Juni bis Ende August. Was selbst die Bergretter aufgrund der Vielzahl von Besuchern im Füssener Land für „etwas verwunderlich“ halten. Vermutlich greifen die ein oder andere Präventionsmaßnahme sowie Aufklärungen über Gefahren und Risiken am Berg, lautet ihre Erklärung. Insgesamt ist das Jahr 2025 für die Bergwacht Füssen mit 105 Einsätzen zuzüglich 25 Krankentransporten bisher ein ziemlich normales Einsatzjahr, heißt es in einer Pressemitteilung.

