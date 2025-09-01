Sommer-Bilanz der Bergwacht: Überraschend ruhig

Einen etwas ruhigeren Sommer als in den Jahren zuvor verzeichnet die Bergwacht Füssen mit 53 Einsätzen und zusätzlich elf Krankentransporten von Anfang Juni bis Ende August. Was selbst die Bergretter aufgrund der Vielzahl von Besuchern im Füssener Land für „etwas verwunderlich“ halten. Vermutlich greifen die ein oder andere Präventionsmaßnahme sowie Aufklärungen über Gefahren und Risiken am Berg, lautet ihre Erklärung. Insgesamt ist das Jahr 2025 für die Bergwacht Füssen mit 105 Einsätzen zuzüglich 25 Krankentransporten bisher ein ziemlich normales Einsatzjahr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bergwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krankentransport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis