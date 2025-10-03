Icon Menü
Eine prunkvolle Barockgitarre für Füssen

Spenden ermöglichen Ankauf des wertvollen Instruments für das Museum.
    Bei der Spendenübergabe der Sparkasse Allgäu im Museum der Stadt Füssen: (v. l.) Angelo Picierro, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Allgäu, Museumsleiterin Dr. Isabelle Schwarz und Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Foto: Vreni-Sofie Keller

    Spenden haben den Erwerb einer prunkvollen Barockgitarre für das Museum der Stadt Füssen ermöglicht. Angelo Picierro, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Allgäu, überreichte eine Spende über 6000 Euro für den Ankauf an das Museum, wird in einer Pressemitteilung berichtet. Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter nahm gemeinsam mit Museumsleiterin Dr. Isabelle Schwarz die Spende für den Sammlungsbereich Lauten und Geigen in Empfang.

