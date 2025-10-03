Eine prunkvolle Barockgitarre für Füssen

Spenden haben den Erwerb einer prunkvollen Barockgitarre für das Museum der Stadt Füssen ermöglicht. Angelo Picierro, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Allgäu, überreichte eine Spende über 6000 Euro für den Ankauf an das Museum, wird in einer Pressemitteilung berichtet. Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter nahm gemeinsam mit Museumsleiterin Dr. Isabelle Schwarz die Spende für den Sammlungsbereich Lauten und Geigen in Empfang.

