Sport Kolb Pfronten besteht seit 130 Jahren und in fünfter Generation der Familie

Familienbetrieb mit Tradition

Bei Sport Kolb in Pfronten trägt die fünfte Generation die Verantwortung

Das 130-jährige Bestehen feiert der Familienbetrieb im Oktober mit vielen Aktionen. Wie er sich über all die Jahre halten konnte und dabei eine Krise überstand.
Von Markus Röck
    Vier Generationen auf einen Blick bei Sport Kolb in Pfronten. Von links: Bianka Kolb, Georg Kolb mit seiner Urenkelin Viktoria, Pirmin Kolb und dessen Lebensgefährtin Giulia Neß.
    Vier Generationen auf einen Blick bei Sport Kolb in Pfronten. Von links: Bianka Kolb, Georg Kolb mit seiner Urenkelin Viktoria, Pirmin Kolb und dessen Lebensgefährtin Giulia Neß. Foto: Markus Röck

    130 Jahre und fünf Generationen: Seit 1895 ist die Pfrontener Familie Kolb für ihre Kunden da. Und die sechste Generation ist auch schon in Sicht: Viktoria, vier Monate alt, Tochter von Pirmin Kolb und Giulia Neß. Der heute 23-jährige Pirmin musste schon viel früher die Verantwortung für das Geschäft übernehmen als geplant, weil sein Vater Martin 2022 einer schweren Krankheit erlag. Mit seinem Großvater Georg hat er dabei aber eine sehr erfahrene Unterstützung zur Seite. Auch wenn der mit seinen 79 Jahren gerne langsam ein wenig kürzertreten würde.

