Bei Sport Kolb in Pfronten trägt die fünfte Generation die Verantwortung

130 Jahre und fünf Generationen: Seit 1895 ist die Pfrontener Familie Kolb für ihre Kunden da. Und die sechste Generation ist auch schon in Sicht: Viktoria, vier Monate alt, Tochter von Pirmin Kolb und Giulia Neß. Der heute 23-jährige Pirmin musste schon viel früher die Verantwortung für das Geschäft übernehmen als geplant, weil sein Vater Martin 2022 einer schweren Krankheit erlag. Mit seinem Großvater Georg hat er dabei aber eine sehr erfahrene Unterstützung zur Seite. Auch wenn der mit seinen 79 Jahren gerne langsam ein wenig kürzertreten würde.
Familienbetrieb mit Tradition
